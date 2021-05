Roma, ragazzo accoltellato per strada: 43enne trovato con l’arma ancora in mano (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel pomeriggio di ieri non distante dalla stazione Termini, i Carabinieri del commissariato Esquilino e del commissariato Celio sono dovuti intervenire per un’aggressione violenta. Alle 14:55 circa di ieri, un uomo di 43 anni ha aggredito un ragazzo di 23 anni. Con un coltello l’ha ferito al gomito sinistro, nella parte interna. Arrivati i militari hanno individuato sia sia l’aggressore, con in pugno ancora il coltello, sia la vittima che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice verde in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 10 giorni. Disarmato il 43enne, successivamente identificato per M.A., cittadino nigeriano, è stato arrestato per lesioni aggravate. Sequestrato il coltello. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel pomeriggio di ieri non distante dalla stazione Termini, i Carabinieri del commissariato Esquilino e del commissariato Celio sono dovuti intervenire per un’aggressione violenta. Alle 14:55 circa di ieri, un uomo di 43 anni ha aggredito undi 23 anni. Con un coltello l’ha ferito al gomito sinistro, nella parte interna. Arrivati i militari hanno individuato sia sia l’aggressore, con in pugnoil coltello, sia la vittima che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice verde in ospedale dove è stato refertato con una prognosi di 10 giorni. Disarmato il, successivamente identificato per M.A., cittadino nigeriano, è stato arrestato per lesioni aggravate. Sequestrato il coltello. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, ragazzo accoltellato per strada: 43enne trovato con l’arma ancora in mano - 80snobperrie : Oggi torno a Roma e sto un po’ dal mio ragazzo e mi vedo con qualche amica poi da settembre ritorno a vivere stabil… - rep_napoli : Ragazzo caduto dal ponte Garibaldi di Roma per un selfie. Gli amici: 'Una fatalità' [di Anna Laura de Rosa] [aggior… - Testament73 : RT @uranioblog: Fosse uno di destra sarebbe già stato lapidato invece, per i giornali, è solo un compagno che sbaglia. Insomma, un bravo ra… - StraNotizie : Ragazzo caduto dal ponte Garibaldi di Roma per un selfie. Gli amici: 'Una fatalità' -