Roma | precipita da ponte Garibaldi per farsi una foto

(Di lunedì 17 maggio 2021) Voleva farsi una foto è precipitato da ponte Garibaldi a Roma. Sono stati gli amici a raccontare quanto accaduto. «Si è seduto sul parapetto del ponte, in un angolo vicino alla strada. Ci ha chiesto se gli scattavamo una foto ricordo. Dario si è messo in posa, poi all’improvviso non lo abbiamo più visto: è caduto di sotto in un secondo» hanno detto a chi indaga su quanto accaduto sabato sera a Roma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Dario Dessi, 31 anni, originario di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, è caduto per quel selfie dal ponte Garibaldi, dal lato di Trastevere, facendo un volo di circa venti metri.

Advertising

infoitinterno : Roma, 31enne precipita dal muretto di Ponte Garibaldi mentre scatta una foto: è gravissimo - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Roma, 31enne precipita dal muretto di Ponte Garibaldi mentre scatta una foto: è gravissimo - tusciaweb : Precipita da ponte Garibaldi per scattarsi un selfie, grave 31enne Roma - Precipita da ponte Garibaldi a Roma per… - statodelsud : Roma, precipita da ponte Garibaldi mentre scatta un selfie: è grave - Pino__Merola : Roma, precipita da ponte Garibaldi mentre scatta un selfie: è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Roma precipita

In queste ore la vittima è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo di, dove i medici hanno effettuato un intervento chirurgico estremo per poterlo salvare. Il giovane '...da un ponte dimentre si sta scattando un selfie per immortalare il suo soggiorno nella capitale: grave 31enne napoletano . Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il giovane, ...Formigine. La tragedia del 18enne morto durante un matrimonio Oggi dovrebbe essere comunicato il giorno dell’estremo saluto ...Precipita da ponte Garibaldi per scattarsi un selfie, grave 31enne. Roma - È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo - Ora è in rianimazione ...