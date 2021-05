Roma | poliziotti accerchiati e aggrediti al Tiburtino III da 50 persone | volevano fermare due fidanzati violenti

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, poliziotti accerchiti e aggrediti al Tiburtino III da 50 persone: volevano fermare due fidanzati violenti - RobbVabb : RT @corriereroma: Tiburtino III, poliziotti aggrediti da 50 persone: avevano arrestato due fidanzati violenti - corriereroma : Tiburtino III, poliziotti aggrediti da 50 persone: avevano arrestato due fidanzati violenti - leggoit : Roma, poliziotti accerchiti e aggrediti al Tiburtino III da 50 persone: volevano fermare due fidanzati violenti - Lucianamiocchi : Roma Est: rapinato con lo spray urticante per strada, all’arrivo dei poliziotti li aggredisce un ubriaco | di Aless… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma poliziotti

... intuendo le intenzioni dei medici, è scappato inseguito da due, rifugiandosi nell'appartamento e chiudendo all'esterno gli altri due. Secondo una ricostruzione della Questura di, ...Il medico ha deciso che per il 18enne era necessario il tso ma a quel punto il ragazzo con la fidanzata sono fuggiti verso casa, inseguiti dai quattro. Una volta sul pianerottolo, con la ...Agenti di polizia accerchiati e aggrediti al Tiburtino III da circa cinquanta persone residenti che tentavano di impedire l'arresto di due giovani. È accaduto ieri ...Due arresti della Polizia per lesioni in poche ore a Roma, gli agenti sono intervenuti in un affittacamere della Casilina, dove una donna è stata ...