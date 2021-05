Roma, napoletano cade da ponte Garibaldi per un selfie: condizioni gravi (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, sale sul parapetto di ponte Garibaldi per scattare un selfie ma cade sulla pista ciclabile: 31enne di Pomigliano d’Arco ricoverato ponte Garibaldi a Roma, il luogo dell’incidente (screen YouTube)Sono gravi le condizioni del 31enne che sabato sera a Roma è caduto da ponte Garibaldi per scattare una foto. Secondo ilfattovesuviano.it, D. D., informatore farmaceutico di Pomigliano d’Arco, è in fin di vita. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che il giovane doveva essere operato a causa dei numeri traumi riportati ma ora sembra che le condizioni sia ben peggiori. Cosa è accaduto è stato ricostruito dagli amici che erano con lui. La ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 maggio 2021), sale sul parapetto diper scattare unmasulla pista ciclabile: 31enne di Pomigliano d’Arco ricoverato, il luogo dell’incidente (screen YouTube)Sonoledel 31enne che sabato sera aè caduto daper scattare una foto. Secondo ilfattovesuviano.it, D. D., informatore farmaceutico di Pomigliano d’Arco, è in fin di vita. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che il giovane doveva essere operato a causa dei numeri traumi riportati ma ora sembra che lesia ben peggiori. Cosa è accaduto è stato ricostruito dagli amici che erano con lui. La ...

