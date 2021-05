Roma, lo trascinano fuori dal bus per pestarlo a sangue, chi è l’autista eroe che lo ha salvato (Di lunedì 17 maggio 2021) Autista Atac salva ragazzo dal branco che lo stava pestando sul bus. Si chiama Mauro (l’azienda non ha reso noto il cognome, ndr) il conducente che era in servizio sabato sera sul bus navetta Roma-Viterbo che ha messo in salvo un passeggero, vittima della pesante aggressione di tre uomini. Il ragazzo, all’altezza della fermata corrispondente alla stazione Morlupo, stava per essere trascinato fuori dal bus a calci e pugni, quando l’autista è intervenuto in sua difesa, mettendolo in sicurezza all’interno del mezzo e chiedendo tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine. L’arrivo dopo pochi minuti di una pattuglia e dell’ambulanza ha consentito il trasferimento della vittima all’ospedale Villa San Pietro. «Il vertice dell’azienda Atac ha immediatamente espresso gratitudine al nostro collega e vicinanza al ragazzo», fa sapere la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Autista Atac salva ragazzo dal branco che lo stava pestando sul bus. Si chiama Mauro (l’azienda non ha reso noto il cognome, ndr) il conducente che era in servizio sabato sera sul bus navetta-Viterbo che ha messo in salvo un passeggero, vittima della pesante aggressione di tre uomini. Il ragazzo, all’altezza della fermata corrispondente alla stazione Morlupo, stava per essere trascinatodal bus a calci e pugni, quandoè intervenuto in sua difesa, mettendolo in sicurezza all’interno del mezzo e chiedendo tempestivamente l’intervento delle forze dell’ordine. L’arrivo dopo pochi minuti di una pattuglia e dell’ambulanza ha consentito il trasferimento della vittima all’ospedale Villa San Pietro. «Il vertice dell’azienda Atac ha immediatamente espresso gratitudine al nostro collega e vicinanza al ragazzo», fa sapere la ...

