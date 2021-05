Roma | Calenda | “Mai accordi con Virginia Raggi”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 maggio 2021)– “Se i cittadini vogliono un sindaco indipendente che faccia il sindaco mi voteranno. Io manderò un mio curriculum a tutti ini. Proverò così, se non va bene si terranno il M5s, il Pd o la destra, che non sono la stessa cosa però. Almeno per me”. Così il leader di Azione e candidato sindaco di, Carlo(foto), a ‘Tagadà’ su La7. Con Roberto Gualtieri, “credo che la differenza stia nella gestione dell’amministrazione. A me ha sempre appassionato come far funzionare le cose”, mentre “penso che non sia proprio la sua cosa…”, ha affermato rimarcando, al contempo, le altre competenze dell’ex ministro dell’Economia. In merito alla richiesta di fare un passo indietro sulla corsa al Campidoglio per sostenere Gualtieri e dare un segnale di unità del centrosinistra,risponde: “Io ...