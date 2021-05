Roma, 31enne precipita dal muretto di Ponte Garibaldi mentre scatta una foto: è gravissimo (Di lunedì 17 maggio 2021) Sabato sera un 31enne napoletano è caduto dal parapetto del Ponte Garibaldi a Roma. L’uomo era in posa per fare una foto quando è scivolato giù dalla struttura precipitando per quasi 15 metri. Il ragazzo si trovava nella capitale per una gita di piacere con tre amici, tutti provenienti da Napoli. In queste ore la vittima è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo di Roma, dove i medici hanno effettuato un intervento chirurgico estremo per poterlo salvare. Il giovane “presenta un quadro clinico di politrauma dovuto all’impatto, la situazione è complessa ma stabile, il giovane è sotto costante osservazione. Tutte le cure necessarie sono state prestate”, scrive in una nota l’Azienda Ospedaliera. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi sono rimasti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Sabato sera unnapoletano è caduto dal parapetto del. L’uomo era in posa per fare unaquando è scivolato giù dalla strutturando per quasi 15 metri. Il ragazzo si trovava nella capitale per una gita di piacere con tre amici, tutti provenienti da Napoli. In queste ore la vittima è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo di, dove i medici hanno effettuato un intervento chirurgico estremo per poterlo salvare. Il giovane “presenta un quadro clinico di politrauma dovuto all’impatto, la situazione è complessa ma stabile, il giovane è sotto costante osservazione. Tutte le cure necessarie sono state prestate”, scrive in una nota l’Azienda Ospedaliera. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi sono rimasti ...

Advertising

infoitinterno : Roma, precipita dal Ponte Garibaldi: 31enne di Napoli in fin di vita a causa di un selfie - infoitinterno : La gita a Roma finisce in tragedia, ancora grave il 31enne precipitato dal ponte per un selfie - cronacadiroma : #roma #Pontegaribaldi, #selfie finisce in tragedia: precipita 31enne - infoitinterno : Roma, 31enne napoletano scivola giù da Ponte Garibaldi per un selfie con gli amici - infoitinterno : Roma, in prognosi riservata il 31enne precipitato mentre scattava un selfie -