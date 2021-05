Roland Garros 2021, Wawrinka non sarà ai nastri di partenza: lo svizzero si è ufficialmente cancellato (Di lunedì 17 maggio 2021) Stan Wawrinka non giocherà il Roland Garros 2021. Lo svizzero si è ufficialmente cancellato dal secondo slam dell’anno a causa dell’infortunio al piede sinistro che lo tormenta da molto tempo. Il tennista di Losanna, poco tempo fa, si era sottoposto ad un intervento chirurgico ma ancora non è pronto per tornare in campo. L’Open di Francia perde dunque uno dei suoi campioni in carica. Il suo posto in tabellone verrà preso dal polacco Kamil Majchrzak. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Stannon giocherà il. Losi èdal secondo slam dell’anno a causa dell’infortunio al piede sinistro che lo tormenta da molto tempo. Il tennista di Losanna, poco tempo fa, si era sottoposto ad un intervento chirurgico ma ancora non è pronto per tornare in campo. L’Open di Francia perde dunque uno dei suoi campioni in carica. Il suo posto in tabellone verrà preso dal polacco Kamil Majchrzak. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Roland Garros Atp Ginevra 2021: programma e orari di martedì 18 maggio con Federer e Fognini Per lo svizzero si tratta del primo match sulla terra rossa dalla semifinale del Roland Garros 2019. In campo anche Fabio Fognini , opposto a Pella, mentre spicca il derby azzurro Travaglia - ...

Caruso subito k.o. a Ginevra. Attesa per Federer e Fognini Dal Foro Italico il circuito si sposta a Ginevra e Lione in attesa del gran finale della stagione sul rosso che culminerà - dopo le prove di Parma e Belgrado - con il tradizionale Roland Garros. In Svizzera, aspettando l'esordio di Roger Federer che sfiderà lo spagnolo Pablo Andujar, che si è liberato in due set (6 - 4 6 - 0) di Jordan Thompson, sono al via anche quattro ...

Djokovic: “Una finale con Nadal è la preparazione migliore per il Roland Garros” Ubi Tennis Sinner-Karatsev, ATP Lione 2021: programma, orario, tv, streaming 18 maggio Domani, 18 maggio, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell'ATP di Lione. Sulla terra rossa francese l'altoatesino prepara l'avvicinamento al Roland Garros 2021 cimentandosi in questo evento. Non sa ...

Tennis, match da sogno per Lisa Pigato: il debutto nel circuito maggiore è con Serena Williams «Questa partita non la dimenticherò mai, ho realizzato un sogno». È una sconfitta dal sapore…dolce quella di Lisa Pigato, la 17enne in forza alla MTA di Milano2 promessa del ...

