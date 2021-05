Roberto Ciufoli è l’eliminato della diciottesima puntata de “L’Isola Dei Famosi” (Di martedì 18 maggio 2021) . Il comico romano è stato sconfitto al televoto da Ignazio Moser ed Andrea Cerioli. Il suo bacio di giuda va ad Angela Melillo che ottiene la prima nomination della serata E’ tempo di sfida tra i naufraghi per ottenere l’immunità ed arrivare alla manches finale con la quale si troveranno davanti la superleader Isolde Kostner, Matteo Diamanti ed Andrea Cerioli. Quest’ultimo rinuncia alla prova poichè debilitato fisicamente, nonostante l’intervento dallo studio della fidanzata Arianna, regalando quindi la vittoria all’ex “Pupo”. Le altre arruolate per le sfida leader sono Mireya ed Angela che si contrappongono a Rosaria e Valentina. Roberto Ciufoli è l’eliminato della puntata de “L’Isola Dei Famosi” ed approda a Playa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) . Il comico romano è stato sconfitto al televoto da Ignazio Moser ed Andrea Cerioli. Il suo bacio di giuda va ad Angela Melillo che ottiene la prima nominationserata E’ tempo di sfida tra i naufraghi per ottenere l’immunità ed arrivare alla manches finale con la quale si troveranno davanti la superleader Isolde Kostner, Matteo Diamanti ed Andrea Cerioli. Quest’ultimo rinuncia alla prova poichè debilitato fisicamente, nonostante l’intervento dallo studiofidanzata Arianna, regalando quindi la vittoria all’ex “Pupo”. Le altre arruolate per le sfida leader sono Mireya ed Angela che si contrappongono a Rosaria e Valentina.de “Dei” ed approda a Playa ...

