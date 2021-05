Roberto Angelini: scopriamo chi è il musicista accusato di lavoro nero (Di lunedì 17 maggio 2021) . Roberto Angelini sorridente (Getty Images)Il nome di Roberto Angelini è sulle prime pagine di tutti i più importanti quotidiani italiani. Motivo? Per aver assunto una sua amica, immaginiamo che ora, dopo tutte le polemiche, sia diventata ex, senza contratto per il suo ristorante. Ingenuità, malizia, un pizzico di furbizia o soltanto quell’inesperienza naturale per chi non svolge quell’attività in maniera professionale e continuativa. Ti potrebbe interessare >>> Roberto Angelini, guai per il musicista di Propaganda Live Il problema è tutto qui. Il nome di Roberto Angelini è balzato all’onore della cronaca per questa vicenda incresciosa, ma la stampa si è spesso occupata di lui per la sua vera, autentica ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 maggio 2021) .sorridente (Getty Images)Il nome diè sulle prime pagine di tutti i più importanti quotidiani italiani. Motivo? Per aver assunto una sua amica, immaginiamo che ora, dopo tutte le polemiche, sia diventata ex, senza contratto per il suo ristorante. Ingenuità, malizia, un pizzico di furbizia o soltanto quell’inesperienza naturale per chi non svolge quell’attività in maniera professionale e continuativa. Ti potrebbe interessare >>>, guai per ildi Propaganda Live Il problema è tutto qui. Il nome diè balzato all’onore della cronaca per questa vicenda incresciosa, ma la stampa si è spesso occupata di lui per la sua vera, autentica ...

SimoneCosimi : Non sapevo neanche che Roberto #Angelini facesse il ristoratore. Ma la domanda è: caro Roberto, o questa storia la… - tpi : Parla la ragazza accusata da Angelini: “Bob mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso”. E un’amica: “Lui le h… - tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - PigiDimitri : RT @MovArtCinecitta: #RobertoAngelini fa dietrofront: «Sono un coglione che assume in nero» Eh no, coglione non basta. Mandavi in giro di… - asusual01 : RT @ComitatoCentra1: Il post di Roberto Angelini assomiglia tanto allo sfogo di un contoterzista del settore edile che ha sempre votato leg… -