Roberto Angelini di Propaganda Live ammette: "Il lavoro nero è sbagliato" (Di lunedì 17 maggio 2021) Roberto Angelini di Propaganda Live ha ammesso che il post pubblicato la scorsa settimana è stato un errore: il lavoro in nero è sbagliato', ha detto il musicista; nel frattempo un'amica della rider ha raccontato la sua versione in un post su Facebook. Roberto Angelini di Propaganda Live ha scritto sui social che il lavoro nero è sbagliato: il musicista ritorna sui suoi passi ammettendo che il post scritto la scorsa settimana è stato un errore che ha messo alla gogna la ragazza che lavorava per lui. Roberto Angelini è stato denunciato da un'amica che aveva preso a lavorare con lui in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021)diha ammesso che il post pubblicato la scorsa settimana è stato un errore: ilin', ha detto il musicista; nel frattempo un'amica della rider ha raccontato la sua versione in un post su Facebook.diha scritto sui social che il: il musicista ritorna sui suoi passindo che il post scritto la scorsa settimana è stato un errore che ha messo alla gogna la ragazza che lavorava per lui.è stato denunciato da un'amica che aveva preso a lavorare con lui in ...

Advertising

SimoneCosimi : Non sapevo neanche che Roberto #Angelini facesse il ristoratore. Ma la domanda è: caro Roberto, o questa storia la… - tpi : Se Angelini non lavorasse a Propaganda Live la “pazza incattivita” (così la chiama) che l’ha denunciato sarebbe la… - giovcusumano : RT @DomaniGiornale: La rider 'pazza' non aveva 'tradito' nessuno: tutte le bugie di Roberto Angelini. Il musicista: chiedo scusa, la assume… - yuna_hikari : RT @DomaniGiornale: La rider 'pazza' non aveva 'tradito' nessuno: tutte le bugie di Roberto Angelini. Il musicista: chiedo scusa, la assume… - Pally84 : RT @DomaniGiornale: La rider 'pazza' non aveva 'tradito' nessuno: tutte le bugie di Roberto Angelini. Il musicista: chiedo scusa, la assume… -