Road to Tokyo 2020, Mauro Nespoli: "Tante incognite, ma l'esperienza può aiutarmi" (Di lunedì 17 maggio 2021) Pluripremiato arciere italiano, esponente dell'Aeronautica Militare e detentore di due medaglie olimpiche conquistate nelle competizioni a squadre di Pechino 2008 e Londra 2012, quest'ultima caratterizzata da un indimenticabile oro, Mauro Nespoli non ha certo voglia di fermarsi. Il palmares parla da sé anche oltre l'ambito olimpico, considerando l'oro a squadre ai Mondiali di Città del Messico e l'oro nel Mix Team ai Giochi Europei del 2015, così come il titolo di Campione europeo rispettivamente nel 2012 e nel 2018. Nell'intervista concessa a Sportface.it, l'azzurro delinea le fasi salienti della preparazione verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, quarta Olimpiade per lui, racconta hobby e passioni, ma riflette anche a 360 gradi sullo sport italiano che sta faticosamente provando a lasciarsi alle spalle l'incubo ...

