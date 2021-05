Risultati e classifica Serie A | in campo Verona-Bologna

(Di lunedì 17 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 37esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 37esima giornata diA che si svolgerà da sabato 15 a lunedì 17 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con le sfide Spezia-Torino e Genoa-Atalanta, per chiudere con il posticipo HellasSabato 15 maggio Spezia-Torino 4-1 (19? Saponara, 41? rig. Nzola, 53? rig. Belotti, 74? Nzola, 84? Erlic)Genoa-Atalanta 3-4 (9? Zapata, 26? Malinovskyi, 44? Gosens, 48? Shomurodov, 51? Pasalic, 66? rig. Pandev, 84? Shomurodov)Juventus-Inter 3-2 (24? Ronaldo, 35? rig. Lukaku, 48? Cuadrado, 82? aut. Chiellini, 88? rig. Cuadrado)Roma-Lazio ...

Advertising

Sora24_it : Sora Calcio: risultati, classifica e prossimo turno del Campionato di Eccellenza Girone C - Sora24it : Sora Calcio: risultati, classifica e prossimo turno del Campionato di Eccellenza Girone C - ros9752 : @pisto_gol @Chiariello_CS La cosa raccapricciante è che nonostante sia previsto l’uso di una specifica tecnologia i… - DALEX911 : Giro d'Italia 2021, tappa 10: risultati e classifica. L'urlo di Sagan - gilnar76 : Risultati e classifica ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati classifica

QUOTIDIANO NAZIONALE

Questa è la linea, che in futuro ci darà. Oggi la linea è tracciata, credo il futuro sarà ... METÀ- 'I dati sono questi, è difficile negarli. Il gap dalle sette grandi è grande, ma ...... anche Paolo Zanetti ha calato la sua produzione di punti pur non perdendo troppo in(...SERIE B/ Squadre in campo al Tombolato! Diretta gol live score (playoff) VENEZIA LECCE: I ...Un vero e proprio harakiri. Il mancato successo contro il già salvo Cagliari ha gettato l'ambiente Milan nello sconforto. A pochi chilometri dalla vetta, ...Fallimento della Superlega e Covid hanno causato un crollo pari all’11% del valore complessivo del brand dei 50 principali club mondiali. È quanto emerge dall’annuale ricerca Brand Finance ...