Ristoranti al chiuso, centri commerciali, palestre e piscine: regole e novità (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 1 giugno Ristoranti aperti anche al chiuso fino alle ore 18. E’ quanto emerge dalla cabina di regia riunitasi oggi per decidere delle prossime misure che verranno inserite nel nuovo decreto. In Consiglio dei ministri è stata anche avanzata la proposta per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 1 giugnoaperti anche alfino alle ore 18. E’ quanto emerge dalla cabina di regia riunitasi oggi per decidere delle prossime misure che verranno inserite nel nuovo decreto. In Consiglio dei ministri è stata anche avanzata la proposta per il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LegaSalvini : #COPRIFUOCO, #SALVINI: «ORA BASTA. SI RIAPRANO RISTORANTI, BAR E PALESTRE AL CHIUSO» - LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - rtl1025 : ?? Dal primo giugno i #ristoranti e i bar potranno aprire a #pranzo e a #cena anche al #chiuso. E' l'orientamento em… - IVGalatina : RT @marcodimaio: Il Governo si appresta a modificare il #coprifuoco e in poche settimane verrà eliminato. Riapriranno presto ristoranti al… - Fiorentina_ole : RT @cellini_luca: Calendario riaperture (in attesa Consiglio dei ministri) 18/5: #coprifuoco h. 23 22/5 riaprono centri commerciali in we… -