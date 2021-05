Rissa in piazza, si riaccende polemica su mancanza di sicurezza nella città capoluogo (Di lunedì 17 maggio 2021) di Erika Noschese La Rissa sul lungomare cittadino di sabato sera, ad opera di due bandi rivali tutti minorenni, riaccende inevitabilmente la polemica sulla sicurezza in città e la mancanza di telecamere di videosorveglianza, oltre all’assenza di forze dell’ordine per pattugliare il territorio, soprattutto nei luoghi ed orari definiti strategici. A chiedere la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre a presidi fissi dei vigili nelle zone cruciali il presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota: “La maxi Rissa che si è verificata sabato sera, nel centro cittadino, impone una riflessione sulla sicurezza nella città di Salerno – ha dichiarato il candidato ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) di Erika Noschese Lasul lungomare cittadino di sabato sera, ad opera di due bandi rivali tutti minorenni,inevitabilmente lasullaine ladi telecamere di videosorveglianza, oltre all’assenza di forze dell’ordine per pattugliare il territorio, soprattutto nei luoghi ed orari definiti strategici. A chiedere la convocazione del comitato per l’ordine e lapubblica, oltre a presidi fissi dei vigili nelle zone cruciali il presidente della commissione Trasparenza, Antonio Cammarota: “La maxiche si è verificata sabato sera, nel centro cittadino, impone una riflessione sulladi Salerno – ha dichiarato il candidato ...

