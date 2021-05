Rischio idrogeologico a Olbia: 'Spesi quasi 2 milioni di euro e nulla di fatto' (Di lunedì 17 maggio 2021) (Visited 69 times, 99 visits today) Notizie Simili: Messa in sicurezza di Olbia: "Dalla Regione il… Cosa può insegnare l'esperienza della Gallura alle… La Regione boccia il Piano ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 17 maggio 2021) (Visited 69 times, 99 visits today) Notizie Simili: Messa in sicurezza di: "Dalla Regione il… Cosa può insegnare l'esperienza della Gallura alle… La Regione boccia il Piano ...

Advertising

ArpaPiemonte : Allerta arancione nel nord Piemonte per rischio idrogeologico ed idraulico. Precipitazioni moderate diffuse sulla f… - ArpaCalabria : RT @Cfm_Arpacal: Emesso dal @Cfm_Arpacal il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per il rischio meteo - idrogeologico ed idraulico. In… - Cfm_Arpacal : Emesso dal @Cfm_Arpacal il Messaggio di Allertamento Unificato (MAU) per il rischio meteo - idrogeologico ed idraul… - franconemarisa : RT @DPCgov: ?? Lunedì #17maggio ???? #AllertaGIALLA in Lombardia ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo… - mauriziobertari : RT @DPCgov: ?? Lunedì #17maggio ???? #AllertaGIALLA in Lombardia ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo… -