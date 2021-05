Ripartiamo da Tota Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 maggio 2021)alle origini di una nazione, la mostra inaugurata alle Scuderie del Quirinale, che espone 450 pezzi provenienti da 36 musei sparsi in tutta, è prima di tutto “un appuntamento con noi stessi” per dirlo con le parole del ministro Dario Franceschini, a cui nessuno di noi dovrebbe mancare, perché è un viaggio nelle radici più antiche della nostra identità che ci raccontano da quanta diversità proveniamo attraverso esempi di un patrimonio che ha attraversato i secoli. Un viaggio che, in questo particolare momento storico, ci vuole, per ricordarci la ricchezza che la diversità ha rappresentato e rappresenta. La storia che si racconta in questo percorso, grazie ai prestiti meravigliosi e la straordinaria cura di Massimo Osanna e Stéphane Verger, è la romanizzazione dell’. “Incontri, scontri e ...