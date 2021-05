Riparte il cantiere di via Mediterraneo, il sindaco Melucci: «Così miglioriamo la qualità della vita dei residenti» (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo una pausa di natura tecnica, sono ripartiti alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci i lavori per il rifacimento di via Mediterraneo, arteria che collega viale Unità d’Italia alla litoranea.Al riasfalto del tratto più vicino alla costa era seguita la scarifica del tratto opposto, lavori fermati per consentire attività collaterali come la rimozione di alcuni alberi pericolosi. Esaurita questa fase, il cantiere per la rimozione del vecchio asfalto e la posa del nuovo è ripartito.«Siamo soddisfatti per questo intervento – le parole del primo cittadino – che qualifica ulteriormente la bontà del nostro grande piano strade e marciapiedi. Questa arteria è fondamentale per il traffico in attraversamento, per questo motivo abbiamo voluto far ripartire velocemente i lavori affinché via Mediterraneo fosse ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo una pausa di natura tecnica, sono ripartiti alla presenza delRinaldoi lavori per il rifacimento di via, arteria che collega viale Unità d’Italia alla litoranea.Al riasfalto del tratto più vicino alla costa era seguita la scarifica del tratto opposto, lavori fermati per consentire attività collaterali come la rimozione di alcuni alberi pericolosi. Esaurita questa fase, ilper la rimozione del vecchio asfalto e la posa del nuovo è ripartito.«Siamo soddisfatti per questo intervento – le parole del primo cittadino – che qualifica ulteriormente la bontà del nostro grande piano strade e marciapiedi. Questa arteria è fondamentale per il traffico in attraversamento, per questo motivo abbiamo voluto far ripartire velocemente i lavori affinché viafosse ...

