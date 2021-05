(Di lunedì 17 maggio 2021) Robertosta per arrivare in Federcalcio dove dovrebbere il contratto che lo legherà alla Nazionale fino al 2026. In una giornata molto azzurra visto che sarà annunciata anche la pre - ...

Advertising

CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? #Juve, c'è l'aiutone ?? #Mancini firma il rinnovo ?? La decima volta di #Nadal - sportli26181512 : Rinnovo Mancini, ci siamo: oggi la firma e i convocati?: Rinnovo Mancini, ci siamo: oggi la firma e i convocati? Il… - Gazzetta_it : Nazionale, rinnovo Mancini, ci siamo: la firma già oggi? - PenaCubanaJuve : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? #Juve, c'è l'aiutone ?? #Mancini firma il rinnovo ?? La decima volta di #Nadal https://t.c… - armandoluongo10 : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? #Juve, c'è l'aiutone ?? #Mancini firma il rinnovo ?? La decima volta di #Nadal https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Mancini

Robertosta per arrivare in Federcalcio dove dovrebbe firmare il contratto che lo legherà alla Nazionale fino al 2026. In una giornata molto azzurra visto che sarà annunciata anche la pre - lista per ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10:00 Italia, tra oggi e domani ildifino al 2026 e la lista per Euro 2020 - Oggi o al massimo domani il Ct dell'Italia Robertometterà la propria ...Insieme per passione, scegli come. Abbonati all'edizione digitale del giornale. Partite, storie, approfondimenti, interviste, commenti, rubriche, classifiche, tabellini, formazion ...In arrivo il rinnovo del CT fino al 2026?, scrive il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport. Proprio oggi, o al massimo domani, Roberto Mancini metterà la sua firma sul rinnovo di contratto che l ...