Ricoverato d’urgenza il famosissimo cantante. Ecco le sue condizioni attuali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il noto Nick Jonas componente dei Jonas Brothers a quanto si apprende ha subito un infortunio durante le riprese di uno spettacolo tale da dover essere portato d’urgenza in ospedale con un’ambulanza. Mai fermo A rivelarlo è TMZ, anche se la natura dell’infortunio non è specificata, si sa solo, per ora, che tutto sarebbe avvenuto sabato scorso e, come afferma il sito: da domenica sera Nick è tornato a casa e apparirà come programmato lunedì sera in “The Voice” Quindi sebbene sia stato un grave infortunio questo non gli impedirà di continuare con i suoi impegni. Come noto la giovane popstar è sposata con le bellissima modella indiana Priyanka Chopra, Miss Mondo 2000, la quale ad Harper’s Bazaar aveva detto: La prima cosa che faccio al mattino è mettere la musica. Lo faccio da sempre, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta e mi fa star bene. Ora ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 17 maggio 2021) Il noto Nick Jonas componente dei Jonas Brothers a quanto si apprende ha subito un infortunio durante le riprese di uno spettacolo tale da dover essere portatoin ospedale con un’ambulanza. Mai fermo A rivelarlo è TMZ, anche se la natura dell’infortunio non è specificata, si sa solo, per ora, che tutto sarebbe avvenuto sabato scorso e, come afferma il sito: da domenica sera Nick è tornato a casa e apparirà come programmato lunedì sera in “The Voice” Quindi sebbene sia stato un grave infortunio questo non gli impedirà di continuare con i suoi impegni. Come noto la giovane popstar è sposata con le bellissima modella indiana Priyanka Chopra, Miss Mondo 2000, la quale ad Harper’s Bazaar aveva detto: La prima cosa che faccio al mattino è mettere la musica. Lo faccio da sempre, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta e mi fa star bene. Ora ...

