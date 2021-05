Riciclo damigiane idee imperdibili | ecco come arredare casa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 maggio 2021) Utilizzare una damigianavaso: approfondiamo insieme! La damigiana è un grande recipiente, a forma rotonda, utilizzato per contenere il vino e solitamente è rivestito da un cesto in vimini. Se in casa avete una damigiana e non la utilizzate, non gettatela via! Questo fantastico contenitore, può essere trasformato in un originale vaso! Perfetto da sistemare in qualsiasi angolo della casa, renderà le stanze davvero uniche. Vediamo insieme un po’ di ispirazioni, per trasformare una damigiana in un vaso. Cominciamo! Utilizzare una damigianavaso:a cui ispirarvi.abbiamo detto, lesono perfette per essere riutilizzarevasi, sia per l‘interno che pe l’esterno della casa. Se la vostra damigiana è ricoperta da un cesto plastificato, potete rimuoverlo così da ...