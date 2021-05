Riccardo, 16 anni, muore dopo dieci giorni in terapia intensiva (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel Lodigiano è morto un ragazzino di appena 16 anni: gli era venuto un infarto dopo l’ora di educazione fisica a scuola. Riccardo Laveneziana InstragramRiccardo Laveneziana non ce l’ha fatta, se ne è andato via all’improvviso ad appena 16 anni. Si aggiunge alla triste e folta schiera dei giovanissimi che lasciano la vita troppo presto come Claudia Cherobin, la studentessa di 25 anni morta dentro la sua auto in fiamme. O Diego Petruio, il giovane papà morto in sella alla sua nuova motocicletta mentre stava rientrando a casa. Riccardo viveva con i genitori a Pavia ma frequentava il liceo Pandini di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Lo scorso 5 maggio – riferisce Fanpage – dopo l’ora di ginnastica a scuola, il ragazzino ha accusato un ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel Lodigiano è morto un ragazzino di appena 16: gli era venuto un infartol’ora di educazione fisica a scuola.Laveneziana InstragramLaveneziana non ce l’ha fatta, se ne è andato via all’improvviso ad appena 16. Si aggiunge alla triste e folta schiera dei giovanissimi che lasciano la vita troppo presto come Claudia Cherobin, la studentessa di 25morta dentro la sua auto in fiamme. O Diego Petruio, il giovane papà morto in sella alla sua nuova motocicletta mentre stava rientrando a casa.viveva con i genitori a Pavia ma frequentava il liceo Pandini di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi. Lo scorso 5 maggio – riferisce Fanpage –l’ora di ginnastica a scuola, il ragazzino ha accusato un ...

