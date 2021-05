Riaperture: per favore, fate che questa sia la volta buona (Di lunedì 17 maggio 2021) L’annuncio delle Riaperture fatto dal premier Mario Draghi sembra promettere bene per tutte le attività produttive che finalmente potranno ripartire. Lo spostamento dell’orario del coprifuoco e il suo progressivo annullamento rappresenta la misura simbolo di questo nuovo corso delle misure anti-Covid. Sembra che, grazie ai vaccini, la situazione si stia andando a normalizzare. Sarà questa la volta buona? Il recente passato ci ha dimostrato che è troppo presto per dirlo. L’anno scorso, di questi tempi, eravamo convinti che il peggio fosse ormai alle spalle e invece ci siamo ritrovati a fronteggiare un anno addirittura peggiore per numero di vittime. Cosa possiamo fare noi per renderla la volta buona? Qualcosa in effetti possiamo farla. Evitare per esempio di non considerare questo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) L’annuncio dellefatto dal premier Mario Draghi sembra promettere bene per tutte le attività produttive che finalmente potranno ripartire. Lo spostamento dell’orario del coprifuoco e il suo progressivo annullamento rappresenta la misura simbolo di questo nuovo corso delle misure anti-Covid. Sembra che, grazie ai vaccini, la situazione si stia andando a normalizzare. Saràla? Il recente passato ci ha dimostrato che è troppo presto per dirlo. L’anno scorso, di questi tempi, eravamo convinti che il peggio fosse ormai alle spalle e invece ci siamo ritrovati a fronteggiare un anno addirittura peggiore per numero di vittime. Cosa possiamo fare noi per renderla la? Qualcosa in effetti possiamo farla. Evitare per esempio di non considerare questo ...

