Riaperture Italia, il calendario del governo (Di lunedì 17 maggio 2021) Riaperture di palestre, centri commerciali nei weekend ma anche bar e ristoranti al chiuso e allentamento del coprifuoco in Italia. Il governo, in attesa del via libera in Consiglio dei ministri, ha stilato la sua ‘roadmap’ delle prossime aperture contenute nel nuovo dl. Ecco il calendario, per ora non definitivo, per le attività e lo stop al coprifuoco: 18 maggio: prolungamento coprifuoco fino alle 23 22 maggio: riapertura anche nei weekend dei centri commerciali, riapertura degli impianti di risalita in montagna 24 maggio: riapertura delle palestre 1 giugno: riapertura di bar e ristoranti anche al chiuso (fino alle 18) 7 giugno: prolungamento del coprifuoco fino alle 24 15 giugno: tornano le feste di matrimonio: allo studio il numero massimo di invitati dotati di con green pass. Riaprono anche parchi tematici ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)di palestre, centri commerciali nei weekend ma anche bar e ristoranti al chiuso e allentamento del coprifuoco in. Il, in attesa del via libera in Consiglio dei ministri, ha stilato la sua ‘roadmap’ delle prossime aperture contenute nel nuovo dl. Ecco il, per ora non definitivo, per le attività e lo stop al coprifuoco: 18 maggio: prolungamento coprifuoco fino alle 23 22 maggio: riapertura anche nei weekend dei centri commerciali, riapertura degli impianti di risalita in montagna 24 maggio: riapertura delle palestre 1 giugno: riapertura di bar e ristoranti anche al chiuso (fino alle 18) 7 giugno: prolungamento del coprifuoco fino alle 24 15 giugno: tornano le feste di matrimonio: allo studio il numero massimo di invitati dotati di con green pass. Riaprono anche parchi tematici ...

Advertising

Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - LegaSalvini : COVID, BASTA COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO SALVINI PROMETTE BATTAGLIA L’Italia ha… - FrancescoLollo1 : Fratelli d'Italia unico partito schierato per libertà e riaperture. - fseviareggio : RT @iltirreno: Coprifuoco e riaperture, ecco tutte le date - CosaInTendenza : Alle 19:30 #riaperture è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 31 Tweet tra i più popolari per l'hashtag… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Italia Coprifuoco subito alle 23 e addio dal 21 giugno - Riaperture: ecco le date Prevista una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di Coppa Italia Atalanta - Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00. LE RIAPERTURE Dal 1°giugno si potrà pranzare cenare al chiuso nei ...

Coprifuoco, Draghi: alle 23 da domani, 24 dal 7 giugno e abolito dal 21 ... ovvero dall'entrata in vigore del dl riaperture, dalle ore 24 a partire dal 7 giugno fino a ... e fonti di governo fanno notare come, a partire già dalle prossime settimane, gran parte dell'Italia ...

Riaperture Italia, il calendario del governo Adnkronos Coprifuoco slitta alle 23 e scompare dal 21 giugno. Il programma delle riaperture La scelta è puntare sulla gradualità delle misure, anche per capire quali sono le attività che più incidono sull'aumento dei contagi. E' quanto avrebbe ...

Approvato nuovo decreto Covid: tutto su coprifuoco e riaperture La road map La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti di governo, è stata approvata all'unanimità. La scelta è puntare sulla gradualit ...

Prevista una deroga ad hoc sul coprifuoco per la finale di CoppaAtalanta - Juventus, prevista mercoledì 19 maggio alle 21:00. LEDal 1°giugno si potrà pranzare cenare al chiuso nei ...... ovvero dall'entrata in vigore del dl, dalle ore 24 a partire dal 7 giugno fino a ... e fonti di governo fanno notare come, a partire già dalle prossime settimane, gran parte dell'...La scelta è puntare sulla gradualità delle misure, anche per capire quali sono le attività che più incidono sull'aumento dei contagi. E' quanto avrebbe ...La road map La road map emersa nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi, a quanto si apprende da fonti di governo, è stata approvata all'unanimità. La scelta è puntare sulla gradualit ...