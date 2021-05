Riaperture e coprifuoco alle 23: novità, regole, calendario (Di lunedì 17 maggio 2021) coprifuoco in Italia a partire dalle 23 di mercoledì, e ancora riapertura delle palestre anticipata e ritorno all’apertura anche nei weekend di centri commerciali, con nuove regole per ristoranti, bar e locali, finalmente operativi anche al chiuso fino alle 18. Queste solo alcune delle misure introdotte dal nuovo decreto Covid varato stasera dal governo insieme al calendario con le date per ogni attività. “In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle ‘zone colorate’, secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)in Italia a partire d23 di mercoledì, e ancora riapertura delle palestre anticipata e ritorno all’apertura anche nei weekend di centri commerciali, con nuoveper ristoranti, bar e locali, finalmente operativi anche al chiuso fino18. Queste solo alcune delle misure introdotte dal nuovo decreto Covid varato stasera dal governo insieme alcon le date per ogni attività. “In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle ‘zone colorate’, secondo criteri proposti dal Ministero della Salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in ...

