Riaperture | Coprifuoco | spostato alle 23 e abolito dal 21 giugno

(Di lunedì 17 maggio 2021) Si è aperta una settimana di decisioni importanti per il Governo: oggi, lunedì 17 maggio, si è tenuta la Cabina di regia a Palazzo Chigi, con il presidente Draghi, per riconsiderare le prossimee stabilire se posticipare o abolire il. La proposta che il Presidente del Consiglio ha presentato sul tavolo della cabina di regia si articola in tre step che prevedono il graduale spostamento delfino ad una sua completa abolizione all’altezza del 212021. Decreto, le Faq del governo: cosa si può fare e cosa no Vediamo ora nel dettaglio le proposte lanciate dal Premier Draghi riguardo la gestione dell’orario limite di circolazione notturna e le date di riferimento.: spostamenti e abolizione Verso fine aprile è stato riformulato un ...

LegaSalvini : COVID, BASTA #COPRIFUOCO E RIAPERTURE DI BAR E RISTORANTI AL CHIUSO: MATTEO #SALVINI PROMETTE BATTAGLIA - ilriformista : La rimozione del #coprifuoco sarà graduale: dal 24 maggio si sposta alle 23, dal 7 giugno alle 24, stop dal 21 giug… - Corriere : ?? Via il coprifuoco entro luglio (e tutte le altre riaperture)

Il Sole 24 ORE

È in arrivo il nuovo decreto con le disposizioni sule sulle: sarà il Consiglio dei Ministri convocato stasera alle 18 e 30 a decidere le nuove misure. È appena terminata la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi , ......La proposta che Draghi ha portato sul tavolo della cabina di regia è di far slittare il... E' la proposta concordata nel corso della cabina di regia sullee che sarà stasera al ...Nuovo decreto sulle riaperture, cosa cambia per coprifuoco e ristoranti. Novità anche per i matrimoni e lo sport ...La cabina di regia ha dato il via libera alla proposta di Draghi di adottare da subito il coprifuoco alle 23 per poi abolirlo a partire dal 21 giugno.