Riaperture | Cdm oggi | centri commerciali aperti | coprifuoco e allentamenti

(Di lunedì 17 maggio 2021) In arrivo le ulteriori misure covid suda parte del governo. La cabina di regia sulle misure di contenimento del Covid dovrebbe svolgersi, a quanto si apprende da fonti ministeriali, alle 16 a Palazzo Chigi. Parteciperanno in presenza i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. I dati pandemici sono in netto miglioramento, dal’Italia è quasi tutta gialla (eccetto la Valle d’Aosta) e tutto fa pensare che si possa allentare le restrizioni covid in vigore con l’ultimo decreto. Queste le premesse con cui il team Draghi procederà con la cabina di regia del governo di Mario ...