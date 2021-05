Riapertura piscine al chiuso da 1 luglio, critiche e proteste (Di lunedì 17 maggio 2021) Le riaperture delle piscine al chiuso fissate per il primo luglio? “E’ una decisione allucinante e senza logica”. Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli commenta così all’Adnkronos il rinvio dell’apertura delle piscine al chiuso al 1° luglio. “Il Cts e il Governo così facendo mettono completamente in ginocchio un settore già in crisi -prosegue il numero uno dello sport italiano-. La cosa più grave è che lo fanno senza un motivo. In un momento dove i dati migliorano e si riapre giustamente più o meno tutto si rinvia di un mese l’apertura delle piscine, evidentemente pensano che il Covid si nasconda nel cloro…. Ogni cittadino di buon senso capisce che è una fesseria. Se dovessero prolungare di un altro mese servono ristori veri e non l’elemosina vista fino a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) Le riaperture dellealfissate per il primo? “E’ una decisione allucinante e senza logica”. Il presidente della Federnuoto Paolo Barelli commenta così all’Adnkronos il rinvio dell’apertura dellealal 1°. “Il Cts e il Governo così facendo mettono completamente in ginocchio un settore già in crisi -prosegue il numero uno dello sport italiano-. La cosa più grave è che lo fanno senza un motivo. In un momento dove i dati migliorano e si riapre giustamente più o meno tutto si rinvia di un mese l’apertura delle, evidentemente pensano che il Covid si nasconda nel cloro…. Ogni cittadino di buon senso capisce che è una fesseria. Se dovessero prolungare di un altro mese servono ristori veri e non l’elemosina vista fino a ...

matteosalvinimi : Riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, palestre e piscine al chiuso, programma di cancellazione de… - LauraCarrese : RT @tempoweb: Piscine al chiuso, arrivederci a luglio. Barelli: 'Allora caccino i soldi', rivolta contro Draghi #coprifuoco #palestre #drag… - machetilamenti : Il decreto al momento in vigore prevedeva la riapertura delle palestre dal 1° giugno. Il governo anticipa il via li… - PotereaiSith : @luigidimaio AHAHAHAHAHAHA andate a lavorare al mercato del pesce, TUTTI. Il #coprifuoco è una misura inutile, oltr… - Giugi86 : RT @robertamilano: Assurdo. Solo per le piscine riapertura il 1 luglio. Sembra una persecuzione senza dati oggettivi. #salviamolepiscine -