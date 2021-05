Riapertura palestre, centri commerciali e ristoranti al chiuso: le date del decreto Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) Riaperture di palestre, centri commerciali, ristoranti e bar al chiuso anche la sera, e piscine al centro delle misure previste nel nuovo decreto legge che il consiglio dei Ministri si appresta ad ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Riaperture die bar alanche la sera, e piscine al centro delle misure previste nel nuovolegge che il consiglio dei Ministri si appresta ad ...

Advertising

matteosalvinimi : Riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, palestre e piscine al chiuso, programma di cancellazione de… - infoitinterno : Riapertura palestre, centri commerciali e ristoranti al chiuso: le date del decreto Draghi - aylaf__ : RT @GiovaQuez: Attività di palestre, piscine, centri termali: Proposta in ingresso in Cdm: anticipazione al 24 maggio della riapertura dell… - infoitinterno : Nuovo decreto, coprifuoco alle 23 da subito. Palestre aperte dal 24 maggio. Ristoranti al chiuso anche a cena. Cent… - MaeyCat : RT @GiovaQuez: Attività di palestre, piscine, centri termali: Proposta in ingresso in Cdm: anticipazione al 24 maggio della riapertura dell… -