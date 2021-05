Resident Evil Village ha una scena alternativa nel castello di Lady Dimitrescu (Di lunedì 17 maggio 2021) Resident Evil Village, come molti dei giochi Resident Evil moderni, è un'esperienza relativamente lineare. Ci sono sezioni con un'esplorazione più ampia ma per la maggior parte i giocatori sono sempre e solo concentrati su un singolo obiettivo alla volta. Questo rende particolarmente eccitante trovare percorsi alternativi, come quello trovato da un giocatore che ha condiviso la sua scoperta su TikTok. I giocatori di Resident Evil Village dovrebbero avere una certa familiarità con le figlie di Lady Dimitrescu. Per la maggior parte dei giocatori, combattere le figlie di Lady Dimitrescu sembrerà un percorso lineare in cui Bela è la prima, poiché è proprio scappando da Bela che i giocatori ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021), come molti dei giochimoderni, è un'esperienza relativamente lineare. Ci sono sezioni con un'esplorazione più ampia ma per la maggior parte i giocatori sono sempre e solo concentrati su un singolo obiettivo alla volta. Questo rende particolarmente eccitante trovare percorsi alternativi, come quello trovato da un giocatore che ha condiviso la sua scoperta su TikTok. I giocatori didovrebbero avere una certa familiarità con le figlie di. Per la maggior parte dei giocatori, combattere le figlie disembrerà un percorso lineare in cui Bela è la prima, poiché è proprio scappando da Bela che i giocatori ...

Advertising

iamjohnlan : @AskMassi Resident Evil 8 con la naked + hard dick mod per Chris (ovviamente solo su pc si possono fare questi capolavori) - Eurogamer_it : #REVillage: scoperta una scena alternativa nel castello di Lady Dimitrescu. - MaTx89 : Resident Evil 8 Village - Casa Beneviento e Angie (ITA) - giampieffe : Non io che devo recuperare fiato dopo aver visto 5min di gameplay di resident evil village ma come cavolo vi viene in mente ???????? - guesskya : lrt ditemi che non devo prendere resident evil ho bi sogno di sentirmelo dire -