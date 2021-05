Report, Conte: “Per Renzi Mancini era mio uomo? Con lui incontri istituzionali” (Di lunedì 17 maggio 2021) Matteo “Renzi dice che Marco Mancini era mio uomo? E’ un uomo dell’intelligence, una concezione abnorme dire ‘uomo di questo o di quello’. Io sono stato il presidente del Consiglio e ho lavorato con l’Intelligence nell’ambito del mio ruolo istituzionale. L’ho incontrato in incontri ufficiali e istituzionali”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte interpellato da Report sui presunti rapporti con il dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza Marco Mancini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Matteo “dice che Marcoera mio? E’ undell’intelligence, una concezione abnorme dire ‘di questo o di quello’. Io sono stato il presidente del Consiglio e ho lavorato con l’Intelligence nell’ambito del mio ruolo istituzionale. L’ho incontrato inufficiali e”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Giuseppeinterpellato dasui presunti rapporti con il dirigente del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza Marco. L'articolo proviene da Italia Sera.

