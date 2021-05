Renica | “Quello che ha fatto Cuadrado in Juve-Inter è stato scandaloso”

(Di lunedì 17 maggio 2021): “ntus-? Obiettivamente uno che ha giocato a calcio nota che il giudizio èuniforme. Ciò che ha, peraltro lui è recidivo e lo fa quasi sempre” Alessandro, allenatore, èvenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare della Coppa Uefa conquistata con il Napoli e dintus –con il rigore concesso a Cuadrato. Queste le sue parole: SULLA FINALE DI COPPA UEFA STOCCARDA – NAPOLI “Stoccarda-Napoli? Fu un trionfo di una bellissima Coppa UEFA. Giocavano le seconde che poi in realtà a volte erano delle prime, come il Bayern Monaco. -ricorda– Fu una Coppa ...

... in maniera indissolubile, il proprio destino calcistico adi Napoli e del Napoli. Proprio il periodo in cuimilito' in maglia azzurra (dal 1985 al 1991) coincise con la fase storica ...Anche Alessandroha detto la sua: 'Quando vinci qui, a Napoli, ti rendi contro che non trovi ...Scudetto era il primo trofeo, il primo titolo dopo 60 anni. Sentivamo molto la voglia dei ...Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “La notte di Stoccarda? Noi avevamo un seguito paz ...Renica: "Coppa UEFA? Trionfo bellissimo. Quello che ha fatto Cuadrado in Juve-Inter è stato scandaloso" [ESCLUSIVA] ...