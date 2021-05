ReiThera bloccato ma l'Italia punta ancora al suo vaccino (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel dicono: è uno stop, per ora, ma il discorso sul Italiano non è chiuso. Ricomincerà ma quando? E come? La situazione è ancora nebulosa ma nel Palazzo, e nelle istituzioni sanitarie che contano a ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel dicono: è uno stop, per ora, ma il discorso sulno non è chiuso. Ricomincerà ma quando? E come? La situazione ènebulosa ma nel Palazzo, e nelle istituzioni sanitarie che contano a ...

avimmaisacap : Il governo dei migliori assai lavora per Big Pharma ----- L’infettivologo Maggi: “Hanno bloccato il vaccino Reither… - francobus100 : ReiThera bloccato..........GIUSTO......... ma l'Italia cerca ancora il suo vaccino - ClaudiaBruno00 : RT @jacopo_iacoboni: A gennaio Invitalia aveva promesso un cofinanziamento di 81 milioni per il vaccino Reithera. La Corte dei Conti ha blo… - bandicary : ..mentre il vaccino italiano #ReiThera è bloccato... in cosa stiamo sbagliando, accordo con #Invitalia sbagliato o… - bizcommunityit : ReiThera bloccato ma l'Italia cerca ancora il suo vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : ReiThera bloccato ReiThera bloccato ma l'Italia punta ancora al suo vaccino Il fatto è che la ha bloccato i fondi per ReiThera, il vaccino italiano in produzione a Castel Romano , e ancora non ci siamo ripresi da questo choc. A causa del quale la biotech laziale, che sta ...

Vaccino Reithera, al Moscati la sperimentazione non si ferma Avellino . La notizia dello stop alla sperimentazione del vaccino Reithera, il primo vaccino italiano contro il covid 19, sta creando allarme e preoccupazione tra gli ... La Corte dei Conti ha bloccato i ...

Vaccino Reithera, al Moscati la sperimentazione non si ferma Avellino . La notizia dello stop alla sperimentazione del vaccino Reithera, il primo vaccino italiano contro il covid 19, sta creando allarme e preoccupazione tra gli ... La Corte dei Conti ha bloccato i ...

Il vaccino italiano Dopo che la Corte dei Conti ha bloccato il finanziamento pubblico all’azienda biotech ReiThera di Castel Romano, rischia di finire qui la storia del primo vaccino italiano contro il Covid 19, che – do ...

