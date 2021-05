Regno Unito | da oggi riaprono alberghi e bar e ristoranti al chiuso Ma la variante indiana preoccupa

(Di lunedì 17 maggio 2021) È il giorno di ulteriori allentamenti nel, che da– in Inghilterra come sostanzialmente anche in Scozia e Galles – permette a bar edi lavorare anche al, mentre dopo sei mesigli, scatta il via libera a incontrare di nuovo fino a 6 persone dentro casa, nonché a riabbracciare familiari o amici (non vulnerabili), e decade il divieto di viaggiare per turismo (per quanto la lista verde delle destinazioni esentate dalla quarantena comprenda adsolo Portogallo, Israele, Gibilterra e altre 7 fra isole e Paesi remoti). Le aperture diprecedono di poco più di un mese il superamento sostanziale delle restrizioni, che l’esecutivo britannico ha fissato con riserva per il 21 ...

Le stesse regole si applicheranno in tutto il, anche in Galles e in buona parte della Scozia (a Glasgow e Moray restano restrizioni a causa di un'impennata dei nuovi casi), mentre l'...Granarolo S.p. A . annuncia l'acquisizione del 49% di Granarolo UK Ltd e porta la propria quota di capitale dal 51% al 100% nell'ottica di consolidare la propria presenza nel, così come avvenuto in Francia. Lo rende noto l'azienda in un comunicato. Granarolo UK Ltd, società di diritto inglese nata nel 2013 dalla partnership tra Granarolo e Fratelli Bosco Ltd ...(Teleborsa) - Granarolo S.p.A. annuncia l'acquisizione del 49% di Granarolo UK Ltd e porta la propria quota di capitale dal 51% al 100% nell'ottica di consolidare la propria presenza nel Regno Unito, ...La Gran Bretagna riapre dopo il Covid, ma con prudenza: riaprono oggi pub e ristoranti al chiuso, ma anche cinema, teatri e musei, e ci si potrà anche riabbracciare. Dopo le milioni di dosi ...