Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di lunedì 17 maggio 2021) Continua a migliorare la situazione legata alla pandemia di Covid nel nostro paese. L'Rt infatti anche questa settimana è in calo, a quota0,86, merito delle restrizioni e dell'efficacia della campagna vaccinale che ha raggiunto quasi il 30% della popolazione tra prima e seconda dose. Questo comporta una sostanziale stabilità della situazione, con l'Italia praticamente tutta gialla. Solo la Valle d'Aosta resta in zona arancione. Ma ci sono novità: il miglioramento dei dati infatti sta per portare non solo alle limitazioni del coprifuoco ma persino il ritorno di diverse regioni in zona Bianca. Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Marche potrebbero tornare bianche dal 1 giugno. Dal 7 giugno potrebbe toccare a Liguria, Veneto e Abruzzo

