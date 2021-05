Reggio Calabria, Iole Fantozzi: “Al GOM Diminuiti I Ricoveri In Area Medica, A Breve Si Vedrà Anche Il Calo Nelle Terapie Intensive” (Di lunedì 17 maggio 2021) @StrettoWeb Reggio Calabria, le parole del commissario straordinario del GOM Iole Fantozzi sulla situazione Covid all’interno della struttura regginaBuone notizie dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. A fornirle è il commissario straordinario Iole Fantozzi, che illustra la situazione Covid della struttura ai microfoni di Adnkronos: “I casi di Ricoveri in terapia intensiva al momento sono costanti – dice – L’oscillazione qui da noi è sempre la stessa, fra 7 e 9. Però sono Diminuiti i Ricoveri in Area Medica, e a noi i pazienti in terapia intensiva arrivano, ovviamente, dall’Area Medica. Il Calo di ... Leggi su cityroma (Di lunedì 17 maggio 2021) @StrettoWeb, le parole del commissario straordinario del GOMsulla situazione Covid all’interno della struttura regginaBuone notizie dal Grande Ospedale Metropolitano di. A fornirle è il commissario straordinario, che illustra la situazione Covid della struttura ai microfoni di Adnkronos: “I casi diin terapia intensiva al momento sono costanti – dice – L’oscillazione qui da noi è sempre la stessa, fra 7 e 9. Però sonoin, e a noi i pazienti in terapia intensiva arrivano, ovviamente, dall’. Ildi ...

Advertising

poliziadistato : Rientra dalla Spagna il latitante Giuseppe Romeo. Organizzava per la 'Ndrangheta traffici di cocaina in Europa (Bel… - GiGiglio99 : @_DOMENICO_4 @PotereaiSith @mick_napoli_ Sto cazzo, baroni non si muove da Reggio Calabria - Barbynerazzurra : @NAVAJO15225243 Io provincia di Reggio Calabria ???? - Nunzio44534501 : Sono qui per valorizzare il mio territorio di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. E cerco fondi per… - esposxhs : @fakevodkabetch amo so nata a roma ho vissuto a londra cagliari reggio calabria e mo sto in emilia -