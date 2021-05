Reggia di Caserta, piccoli studenti coltivano orti didattici nel Parco (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo luogo è magico. Nel percorrere i suoi spazi vi trasformerete: all’inizio sarete principesse e principi, poi custodi ed infine giardinieri. A voi conservatori del mondo affidiamo questa bellezza”. Con queste parole il direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei,? ha accolto i piccoli del progetto Horticultura – I bambini coltivano il museo. Dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid 19, questa mattina 35 alunni dell’Istituto comprensivo Calcara di Marcianise (Caserta), accompagnati dall’assessore del Comune di Marcianise Federica Porzio, hanno preso parte alla prima attività in presenza dell’iniziativa finalizzata al contrasto alla povertà educativa e alla promozione di buone prassi. Gli studenti, dopo il benvenuto della Maffei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Questo luogo è magico. Nel percorrere i suoi spazi vi trasformerete: all’inizio sarete principesse e principi, poi custodi ed infine giardinieri. A voi conservatori del mondo affidiamo questa bellezza”. Con queste parole il direttore delladi, Tiziana Maffei,? ha accolto idel progetto Hcultura – I bambiniil museo. Dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid 19, questa mattina 35 alunni dell’Istituto comprensivo Calcara di Marcianise (), accompagnati dall’assessore del Comune di Marcianise Federica Porzio, hanno preso parte alla prima attività in presenza dell’iniziativa finalizzata al contrasto alla povertà educativa e alla promozione di buone prassi. Gli, dopo il benvenuto della Maffei ...

