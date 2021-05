Reddito di cittadinanza, come richiedere il pagamento del bonus per l'avvio di un'attività (Di lunedì 17 maggio 2021) Il decreto che riguarda le modalità di richiesta del beneficio addizionale è arrivato in Gazzetta Ufficiale solo il 15 maggio 2021 e stabilisce, quindi, anche le regole da seguire per le attività ... Leggi su informazionefiscale (Di lunedì 17 maggio 2021) Il decreto che riguarda le modalità di richiesta del beneficio addizionale è arrivato in Gazzetta Ufficiale solo il 15 maggio 2021 e stabilisce, quindi, anche le regole da seguire per le...

Advertising

SkyTG24 : Torino, spacciatore con reddito di cittadinanza: arrestato - matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - Adnkronos : Per #DeLuca i camerieri non si trovano perché 'preferiscono il reddito di cittadinanza'. 'E' l'effetto paradossale… - capasso_mike : @Orraf5 Sono quelli romani che hanno preso l’autostrada, li ho riconosciuti, e hanno pure il reddito di cittadinanz… - AnnaP1953 : RT @autocostruttore: Perché non si offre un lavoro in agricoltura a chi pecepisce il reddito di cittadinanza? -