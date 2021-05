Recovery, Tremonti “asfalta” il governo: «Un piano quinquennale che sembra scritto da Stalin» (Di lunedì 17 maggio 2021) Tanto per cominciare, il primo a proporre gli Eurobond fu lui nel 2003. Per riproporli sette anni dopo assieme a Jean-Claude Junker, allora alla guida dell’Eurogruppo, con un articolo apparso sul Financial Times sotto un titolo più che rassicurante: «Gli Eurobond metteranno fine alla crisi». Inoltre, ha dedicato all’Europa più di un libro con annesso successo di pubblico e di critica. Morale: se c’è uno che ha le carte in regola per fare le pulci al Recovery Plan è Giulio Tremonti, il ministro che più di ogni altro ha caratterizzato tutti e quattro i governi Berlusconi. Sotto questo aspetto, la sua intervista alla Verità è una sorta di risalita controcorrente rispetto alla generale euforia che tracima dalla vulgata ufficiale sui miliardi promessi dal Recovery. Tremonti: «È tutto debito nostro» A cominciare dalla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Tanto per cominciare, il primo a proporre gli Eurobond fu lui nel 2003. Per riproporli sette anni dopo assieme a Jean-Claude Junker, allora alla guida dell’Eurogruppo, con un articolo apparso sul Financial Times sotto un titolo più che rassicurante: «Gli Eurobond metteranno fine alla crisi». Inoltre, ha dedicato all’Europa più di un libro con annesso successo di pubblico e di critica. Morale: se c’è uno che ha le carte in regola per fare le pulci alPlan è Giulio, il ministro che più di ogni altro ha caratterizzato tutti e quattro i governi Berlusconi. Sotto questo aspetto, la sua intervista alla Verità è una sorta di risalita controcorrente rispetto alla generale euforia che tracima dalla vulgata ufficiale sui miliardi promessi dal: «È tutto debito nostro» A cominciare dalla ...

