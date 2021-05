Recovery plan | Spagna- Italia 2-0

(Di lunedì 17 maggio 2021) Mettendo a confronto (parliamo dei PNRR) il piano spagnolo con quellono si rimane colpiti già dal titolo: in quello spagnolo c’è la parola trasformazione (de recuperaciòn, transformacion y resiliencia). Sarà solo una parola, ma l’indicazione contenuta nel titolo è già un segnale della strada che insi vuole seguire, quella di un nuovo modello di sviluppo. Il piano spagnolo è simile nella struttura in quellono e contiene molti aspetti critici e discutibili, tanto che le organizzazioni della società civile spagnola hanno espresso dubbi e avanzato richieste di radicali correzioni. Ma mentre il pianono ha una impostazione da finanziaria moltiplicata per dieci, nel piano spagnolo si avverte il tentativo di una visione complessiva, con un filo rosso delle proposte. Nel ...

Recovery Plan, l'ultimo fallimento di Roma, e di Raggi. Meno di un miliardo per rilanciare la Capitale (ne servivano 25)

... cooperare nello sviluppo di processi di interazione e raccordo per l'efficace gestione della fase esecutiva del(PNRR " Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)", sono tra i principali ..."Abbiamo parlato della gestione deldi cui la Lombardia, come detto più volte dallo stesso presidente Fontana, vuole esercitare un ruolo da protagonista - ha detto Rizzoli - . Se ...Mettendo a confronto (parliamo dei PNRR) il piano spagnolo con quello italiano si rimane colpiti già dal titolo: in quello spagnolo c’è la parola trasformazione (Plan de ...Risolta l’urgenza del Recovery Plan, - è scritto in una nota - il Governo sta focalizzando l’attenzione sui ristori, in ...