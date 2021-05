Reclutamento, Pittoni (Lega): “Restano pochi giorni per un provvedimento che garantisca gli insegnanti in cattedra il prossimo settembre” (Di lunedì 17 maggio 2021) "Restano pochi giorni per un provvedimento che garantisca gli insegnanti in cattedra il prossimo settembre. Da settimane sulla questione c'è un dialogo che, oltre all'intero centrodestra, coinvolge chi si interessa di scuola nel Pd e che stiamo cercando di allargare ulteriormente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) "per unchegliinil. Da settimane sulla questione c'è un dialogo che, oltre all'intero centrodestra, coinvolge chi si interessa di scuola nel Pd e che stiamo cercando di allargare ulteriormente". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Reclutamento, Pittoni (Lega): “Restano pochi giorni per un provvedimento che garantisca gli insegnanti in cattedra… - cavalierebianc5 : RT @mariopittoni: Reclutamento, Pittoni (Lega): 'Ancora possibile garantire gli insegnanti per settembre. Al Ministero c'è una bozza pronta… - laviniaricci83 : RT @mariopittoni: Reclutamento, Pittoni (Lega): 'Ancora possibile garantire gli insegnanti per settembre. Al Ministero c'è una bozza pronta… - mariopittoni : Reclutamento, Pittoni (Lega): 'Ancora possibile garantire gli insegnanti per settembre. Al Ministero c'è una bozza… - LEBBY4EVER : RT @orizzontescuola: Reclutamento, Pittoni (Lega): “Ancora possibile garantire gli insegnanti per settembre. Al Ministero c’è una bozza pro… -