Real Madrid, Toni Kroos positivo al Covid-19. Il comunicato (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Real Madrid ha comunicato che Toni Kroos è risultato positivo al Covid-19 nella giornata di oggi. Il centrocampista tedesco era già in isolamento dallo scorso venerdì, 14 maggio, essendo stato in contatto diretto con un positivo. Il comunicato del Real Madrid Foto: Twitter personale Kroos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilhacheè risultatoal-19 nella giornata di oggi. Il centrocampista tedesco era già in isolamento dallo scorso venerdì, 14 maggio, essendo stato in contatto diretto con un. IldelFoto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

