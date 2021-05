Rcs, dopo la vittoria di Blackstone nel lodo Solferino ora Cairo rischia di dover risarcire il fondo (ma c’è l’ipotesi conciliazione) (Di lunedì 17 maggio 2021) Giornata nera in Borsa per la galassia editoriale che fa capo ad Urbano Cairo. Il titolo Cairo Communication ha lasciato sul terreno circa il 3%, quello di Rcs è crollato di oltre il 6 per cento. A far scattare le vendite il timore che le aziende possano essere costrette a mettere mano al portafoglio per risarcire Blackstone, che ha dovuto rinunciare alla vendita dello stabile ad Allianz proprio a causa del contenzioso avviato dal presidente del Torino e patron di La7 sulla cessione dell’immobile di via Solferino. La posta in gioco è del resto alta: in ballo c’è una richiesta da 300 milioni (più 300 a carico di Cairo in persona) su cui dovrà esprimersi il tribunale di New York. Dalla loro, gli americani hanno la vittoria davanti al Tribunale della Camera di Commercio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Giornata nera in Borsa per la galassia editoriale che fa capo ad Urbano. Il titoloCommunication ha lasciato sul terreno circa il 3%, quello di Rcs è crollato di oltre il 6 per cento. A far scattare le vendite il timore che le aziende possano essere costrette a mettere mano al portafoglio per, che ha dovuto rinunciare alla vendita dello stabile ad Allianz proprio a causa del contenzioso avviato dal presidente del Torino e patron di La7 sulla cessione dell’immobile di via. La posta in gioco è del resto alta: in ballo c’è una richiesta da 300 milioni (più 300 a carico diin persona) su cui dovrà esprimersi il tribunale di New York. Dalla loro, gli americani hanno ladavanti al Tribunale della Camera di Commercio ...

