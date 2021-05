Razzi israeliani su Gaza (Di lunedì 17 maggio 2021) Raid aereo di Tel Aviv contro la città di Gaza. Le esplosioni, riporta Times of Israel, hanno scosso questa mattina la città da nord a sud per 10 minuti in un attacco che è stato più intenso, più ampio e più prolungato dei raid aerei, condotti 24 ore prima in cui 42 palestinesi erano stati uccisi. Inizialmente, le forze di difesa hanno annunciato “attacchi su vasta scala”, successivamente hanno indicato tra i bersagli colpiti le abitazioni di nove comandanti di Hamas nella Striscia di Gaza: “Le case attaccate venivano usate come infrastrutture terroristiche e in alcune case sono stati trovati depositi di armi”, ha reso noto l’esercito. Tra i bersagli, le case del comandante di brigata di Hamas di Beit Hanoun, del comandante di compagnia dell’organizzazione a Beit Hanoun del comandante di compagnia di Gaza City e del comandante di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) Raid aereo di Tel Aviv contro la città di. Le esplosioni, riporta Times of Israel, hanno scosso questa mattina la città da nord a sud per 10 minuti in un attacco che è stato più intenso, più ampio e più prolungato dei raid aerei, condotti 24 ore prima in cui 42 palestinesi erano stati uccisi. Inizialmente, le forze di difesa hanno annunciato “attacchi su vasta scala”, successivamente hanno indicato tra i bersagli colpiti le abitazioni di nove comandanti di Hamas nella Striscia di: “Le case attaccate venivano usate come infrastrutture terroristiche e in alcune case sono stati trovati depositi di armi”, ha reso noto l’esercito. Tra i bersagli, le case del comandante di brigata di Hamas di Beit Hanoun, del comandante di compagnia dell’organizzazione a Beit Hanoun del comandante di compagnia diCity e del comandante di ...

