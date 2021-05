Rai: i Letta spingono per avere la Agnes Presidente. Alla faccia della Politica che fa un passo indietro (Di lunedì 17 maggio 2021) Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le nomine per la Rai Ormai siamo in dirittura d’arrivo per le nomine dei vertici Rai. Oltre ai consiglieri d’amministrazione, che verranno espressi dai partiti (a parte il rappresentante dei 12 mila dipendenti di viale Mazzini), la vera partita si gioca su Presidente e Amministratore delegato, ovvero su chi dovrà sostituire Marcello Foa e Fabrizio Salini, nominati tre anni fa dal Governo a trazione Lega-5Stelle. Nonostante tutti i proclami di voler liberare la Rai dal giogo soffocante del Palazzo, arrivati al momento di decidere, però, le lunghe mani della Politica si sono fatte avanti per afferrare la preda. Come sempre. Dopo il caso Fedez-Rai3, infatti, tutti si erano prodigati a dire che serviva una riforma concreta della tv di Stato, per renderla efficiente e contemporanea e ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 17 maggio 2021) Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le nomine per la Rai Ormai siamo in dirittura d’arrivo per le nomine dei vertici Rai. Oltre ai consiglieri d’amministrazione, che verranno espressi dai partiti (a parte il rappresentante dei 12 mila dipendenti di viale Mazzini), la vera partita si gioca sue Amministratore delegato, ovvero su chi dovrà sostituire Marcello Foa e Fabrizio Salini, nominati tre anni fa dal Governo a trazione Lega-5Stelle. Nonostante tutti i proclami di voler liberare la Rai dal giogo soffocante del Palazzo, arrivati al momento di decidere, però, le lunghe manisi sono fatte avanti per afferrare la preda. Come sempre. Dopo il caso Fedez-Rai3, infatti, tutti si erano prodigati a dire che serviva una riforma concretatv di Stato, per renderla efficiente e contemporanea e ...

Advertising

reportrai3 : Un’esclusiva di #Report. La caduta del governo Letta registrata su un nastro da Berlusconi #AnteprimaReport da riv… - BCarazzolo : RT @erretti42: Letta non si associa alla proposta dei 5S di estromettere i partiti dalla Rai. Questa la rifondazione del partito? https://… - ANTEO17 : RT @erretti42: Letta non si associa alla proposta dei 5S di estromettere i partiti dalla Rai. Questa la rifondazione del partito? https://… - lindaeciao : RT @erretti42: Letta non si associa alla proposta dei 5S di estromettere i partiti dalla Rai. Questa la rifondazione del partito? https://… - Elpi2211 : RT @erretti42: Letta non si associa alla proposta dei 5S di estromettere i partiti dalla Rai. Questa la rifondazione del partito? https://… -