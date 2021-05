Raggi: Cinema Troisi vero gioiello, lo restituiremo a Roma (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Si lavora giorno e notte nel cantiere del Cinema Troisi, a Trastevere, per restituire alla citta’ un vero e proprio gioiello, abbandonato da quasi dieci anni. Ho visitato questo spazio concesso, tramite un bando pubblico, a I ragazzi del Cinema America che hanno avviato un importante progetto di restauro”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “È molto bello vedere con quanta passione e impegno i ragazzi stanno seguendo i lavori. Ho osservato ogni dettaglio: nella foto ero nella cabina di proiezione, ora completamente digitalizzata”, continua Raggi. “La riapertura del Cinema Troisi portera’ con se’ anche un’altra importante novita’: ospitera’ al suo interno un’aula ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)– “Si lavora giorno e notte nel cantiere del, a Trastevere, per restituire alla citta’ une proprio, abbandonato da quasi dieci anni. Ho visitato questo spazio concesso, tramite un bando pubblico, a I ragazzi delAmerica che hanno avviato un importante progetto di restauro”. Lo scrive su Facebook la sindaca di, Virginia. “È molto bello vedere con quanta passione e impegno i ragazzi stanno seguendo i lavori. Ho osservato ogni dettaglio: nella foto ero nella cabina di proiezione, ora completamente digitalizzata”, continua. “La riapertura delportera’ con se’ anche un’altra importante novita’: ospitera’ al suo interno un’aula ...

