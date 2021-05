Quanto vale la “zona Champions”? Tra il secondo ed il quarto posto ballano 5 milioni di euro (Di lunedì 17 maggio 2021) La Serie A sta per finire e la lotta per un posto in UEFA Champions League è ancora apertissima: Napoli, Juventus e Milan sono pronte a lottare per gli ultimi due posti rimasti. Il piazzamento finale in campionato è importante anche da un punto di vista economico dato che ogni posizione avrà ricavi differenti per le società dai diritti televisivi. Considerando la sola parte di ricavi da distribuire sulla base dei risultati di questa stagione, ecco le cifre che i club incasseranno, dal 1° al 20° posto: 23,4 milioni di euro; 19,4 milioni; 16,8 milioni; 14,2 milioni; 12,5 milioni; 10,9 milioni; 9,3 milioni; 8,3 milioni; 7,4 milioni; 6,3 ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) La Serie A sta per finire e la lotta per unin UEFALeague è ancora apertissima: Napoli, Juventus e Milan sono pronte a lottare per gli ultimi due posti rimasti. Il piazzamento finale in campionato è importante anche da un punto di vista economico dato che ogni posizione avrà ricavi differenti per le società dai diritti televisivi. Considerando la sola parte di ricavi da distribuire sulla base dei risultati di questa stagione, ecco le cifre che i club incasseranno, dal 1° al 20°: 23,4di; 19,4; 16,8; 14,2; 12,5; 10,9; 9,3; 8,3; 7,4; 6,3 ...

