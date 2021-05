Quanto guadagna Rafa Nadal: stipendio e patrimonio del campione (Di lunedì 17 maggio 2021) Un’altra vittoria per Rafa Nadal che ieri ha battuto Djokovic, nella finale degli Internazionali di roma di tennis . I due hanno giocato 57 incontri, con un bilancio in favore del serbo, 29-28. Chi è Rafa Nadal? Rafael Nadal, detto Rafa, è un tennista spagnolo. Numero 3 della classifica dell’Association of Tennis Professionals. Conosciuto come uno dei più grandi atleti nella storia del tennis, in virtù delle vittorie ottenute fino ad ora. Nella sua carriera vanta: la medaglia d’oro olimpica nel singolare del 2008 e la medaglia d’oro olimpica nel doppio del 2016, 5 Coppe Davis con la nazionale spagnola (2004, 2008, 2009, 2011 e 2019), 36 tornei ATP Masters 1000 (record condiviso con il rivale Novak Djokovic), 22 tornei ATP 500 e 9 tornei ATP ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 17 maggio 2021) Un’altra vittoria perche ieri ha battuto Djokovic, nella finale degli Internazionali di roma di tennis . I due hanno giocato 57 incontri, con un bilancio in favore del serbo, 29-28. Chi èel, detto, è un tennista spagnolo. Numero 3 della classifica dell’Association of Tennis Professionals. Conosciuto come uno dei più grandi atleti nella storia del tennis, in virtù delle vittorie ottenute fino ad ora. Nella sua carriera vanta: la medaglia d’oro olimpica nel singolare del 2008 e la medaglia d’oro olimpica nel doppio del 2016, 5 Coppe Davis con la nazionale spagnola (2004, 2008, 2009, 2011 e 2019), 36 tornei ATP Masters 1000 (record condiviso con il rivale Novak Djokovic), 22 tornei ATP 500 e 9 tornei ATP ...

