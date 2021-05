Quanto è importante lavarsi bene le mani (Di lunedì 17 maggio 2021) lavarsi bene le mani è una di quelle corrette abitudini che non si dovrebbero mai perdere. Ce ne siamo resi sempre più conto con la diffusione della pandemia, che ci ha fatto riflettere in maniera particolare su Quanto sia fondamentale rispettare le semplici norme igieniche, come appunto il lavaggio delle mani. Anche il Ministero della Salute e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno cercato di mettere in atto delle campagne di sensibilizzazione rivolte a far comprendere all’opinione pubblica Quanto sia importante lavare ed igienizzare le mani più volte nel corso della giornata. Il discorso vale anche quando ci troviamo nei locali pubblici, che accolgono diverse persone. Il noleggio dei prodotti per l’igiene dei bagni Se sei il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021)leè una di quelle corrette abitudini che non si dovrebbero mai perdere. Ce ne siamo resi sempre più conto con la diffusione della pandemia, che ci ha fatto riflettere inera particolare susia fondamentale rispettare le semplici norme igieniche, come appunto il lavaggio delle. Anche il Ministero della Salute e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno cercato di mettere in atto delle campagne di sensibilizzazione rivolte a far comprendere all’opinione pubblicasialavare ed igienizzare lepiù volte nel corso della giornata. Il discorso vale anche quando ci troviamo nei locali pubblici, che accolgono diverse persone. Il noleggio dei prodotti per l’igiene dei bagni Se sei il ...

Advertising

giuggiolabubi : RT @segnodiluna: non abbiamo mai parlato abbastanza di quanto sia importante che dopo più di 20 anni di programma abbia vinto una ballerina… - quella_storta : RT @segnodiluna: non abbiamo mai parlato abbastanza di quanto sia importante che dopo più di 20 anni di programma abbia vinto una ballerina… - CorriereCitta : Quanto è importante lavarsi bene le mani - nickluvbib : RT @segnodiluna: non abbiamo mai parlato abbastanza di quanto sia importante che dopo più di 20 anni di programma abbia vinto una ballerina… - omphalospg : RT @MarilenaGrassa1: Alle 21:00 sulla pagina Facebook di @omphalospg per ribadire quanto sia importante andare avanti con forza e determina… -