Putin non si fida di Sputnik? Pur vaccinato, mantiene le distanze (Di lunedì 17 maggio 2021) La propaganda di Sputnik V non riesce ancora a conquistare la fiducia dei russi, nemmeno del presidente Vladimir Putin. Lo scorso 14 aprile, il leader del Cremlino ha annunciato che aveva ricevuto la seconda dose del vaccino contro il Covid-19. Il Cremlino non ha confermato quali dei tre vaccini russi gli è stato inoculato, ma la stampa sostiene che molti indizi puntano a Sputnik V. Benché siano trascorse diverse settimane – e, in teoria, sia stata confermata la produzione di "un buon risultato di anticorpi" – Putin mantiene il rigidissimo regime di misure di prevenzione. Secondo l'agenzia Bloomberg, la scorsa settimana il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha incontrato il ministro degli Affari esteri russo, Sergej Lavrov, e un gruppo di studenti a Mosca. Era a pochi passi dal ...

